Москва, 22 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у Владимира Путина об учебнике по истории, который российский лидер подверг резкой критике во время послания Федеральному собранию. Об этом он заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустая книга

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"Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля заявил, что периодически с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны «будто не про нас».