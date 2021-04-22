Великий Новгород, , 13:15 — REGNUM Облицовочные гранитные плиты стены монумента Победы в центре Великого Новгорода, которые обрушились 18 апреля, упали не сами по себе, а из-за действий вандалов. Мэрия региона уже обратилась в полицию с заявлением. Об этом 22 апреля сообщает «Интерфакс».

Гранитные плиты стены монумента Победы со стороны парковки рухнули ночью 18 апреля. Площадь обрушения составила несколько десятков квадратных метров, но обошлось без пострадавших.

Ситуацией занялась прокуратура региона, которая даст оценку соблюдению администрацией Великого Новгорода требований законодательства по содержанию воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

В свою очередь, мэрия Новгородской области обратилась с заявлением в полицию. В документе сообщается, что плиты не могли упасть сами. Власти просят найти причастных к происшествию и привлечь их к ответственности.