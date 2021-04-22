Москва, , 13:03 — REGNUM Приступить к реализации послания президента России Владимира Путина, с которым глава государства обратился к Федеральному собранию, необходимо «уже сегодня». Этого потребовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что выполнение положений послания российского лидера является безусловным приоритетом российского правительства.

«Не надо ждать формального выхода поручений, президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня», — сказал премьер-министр.

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«Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу», — поручил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата Федерального собрания незамедлительно начинает работу над реализацией послания президента РФ с тем, чтобы успеть принять все необходимые решения до начала их реализации.

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По его словам, депутаты скорректируют свою работу, «отбросив отпуска и каникулы в сторону».

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