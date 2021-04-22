Москва, 22 апреля 2021, 13:03 — REGNUM Приступить к реализации послания президента России Владимира Путина, с которым глава государства обратился к Федеральному собранию, необходимо «уже сегодня». Этого потребовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что выполнение положений послания российского лидера является безусловным приоритетом российского правительства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата Федерального собрания незамедлительно начинает работу над реализацией послания президента РФ с тем, чтобы успеть принять все необходимые решения до начала их реализации.
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По его словам, депутаты скорректируют свою работу, «отбросив отпуска и каникулы в сторону».
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