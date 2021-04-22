Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM В Ростовской области с начала 2021 года от укусов клещей пострадали 124 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

В вместе со взрослыми к медикам обратились 62 ребёнка в возрасте до 14 лет. Наибольшая активность клещей отмечена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Песчанокопском и Неклиновском районах.

На Дону в связи с началом клещевого сезона продолжается обработка пастбищ и зон отдыха.

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