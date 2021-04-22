Москва, , 13:02 — REGNUM В России беременные женщины будут получать ежемесячные выплаты, размер которых составит 6350 рублей. Об этом сообщил 22 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Будущие мамы, у которых есть финансовые трудности, если встанут на учёт в ранние сроки беременности, будут ежемесячно получать по 6 тыс. 350 рублей», — заявил Мишустин, рассказывая о мерах поддержки семей с детьми.

Кроме того, по его словам, будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком. Он перестанет зависеть от трудового стажа и составит 100% от заработка.