Москва, , 13:05 — REGNUM В настоящее время отношения между Россией и Европейским союзом ухудшаются, однако пока они еще «не достигли дна». Об этом 22 апреля заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в ходе юбилейной конференции Ассоциации европейского бизнеса «Россия и Европа в завтрашнем мире».

«Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна», — приводит его слова ТАСС.

При этом посол ЕС добавил, что диалогу сообщества с Россией по вопросам климата мешается ситуация с высылкой чешских дипломатов из Москвы и ответной высылке российской стороной дипломатов Чехии.

«Мы можем исследовать зоны сотрудничества и касательно изменения климата. Дискуссиям помешала высылка европейских дипломатов из России», — отметил Эдерер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия хотела бы знать, чем занимаются спецслужбы Евросоюза в других странах.