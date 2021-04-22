Новосибирск, , 13:02 — REGNUM По югу и юго-западу Новосибирской области с 23 по 30 апреля ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В региональном управлении МЧС РФ напомнили новосибирцам, что в это время «категорически запрещается»: бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур; оставлять в лесу самовозгораемый материал; выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; поджигать камыш; разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду; оставлять костёр без присмотра или не потушенным при покидании стоянки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории региона. Он начнётся с 23 апреля.

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