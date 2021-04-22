Ньон, Швейцария, , 13:02 — REGNUM Извинения со стороны шести английских команд будут учтены при наказании клубов-основателей Суперлиги. Об этом 22 апреля заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

«Английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку. Мы учтём их извинения. Все совершают ошибки», — сказал Чеферин.

Он добавил, что УЕФА ведёт работу с юристами по поводу наказания для клубов, поскольку «придется уладить то, что произошло за последние три дня».

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но уже через день из проекта вышли все английские клубы, а владелец «Ливерпуля» Джон Генри публично принёс извинения болельщикам.

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