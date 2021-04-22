Москва, , 13:02 — REGNUM Одной из ключевых тем переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станет раскрытие диверсионных планов против белорусского государства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это настолько частное общение, настолько у нас многогранные отношения, настолько мы взаимозависимые страны, настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, особых торгово-экономических отношений, интеграции многих предприятий, они постоянно обсуждают текущие вопросы, каждый раз вопросов меньше не становится. Кроме того, обмен мнений по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов по отношению в Белоруссии и так далее», — сказал Песков.

По его словам, общение двух лидеров начнётся в Кремле в районе 17:00: «Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер».

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 22 апреля в районе 12:30.