Москва, , 13:04 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе визита в Москву встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта России Александром Нерадько. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба абхазского президента.

«Обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Республику Абхазия. Подробно остановились на вопросе организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что участники встречи подтвердили заинтересованность в сотрудничестве в области гражданского авиасообщения.

Напомним, Москва и Сухум договорились о восстановлении воздушного сообщения между Россией и Абхазией. Для реконструкции сухумского аэропорта привлечен российский инвестор.

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