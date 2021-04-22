Майкоп, , 12:59 — REGNUM Задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным 21 апреля в своем послании Федеральному собранию, прежде всего связаны с преодолением последствий пандемии. Они должны привести к наращиванию темпов роста экономики и улучшениям в социальной сфере. Такое мнение высказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя послание главы государства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

"Как подчеркнул президент, приоритетом деятельности остается сбережение народа, на что и направлены все озвученные сегодня инициативы. В первую очередь, это новые меры, направленные на поддержку семей с детьми, улучшение системы здравоохранения, образования, рост доходов населения», — заявил глава Адыгеи. По его словам, прямая обязанность властей — выполнить все поручения главы государства.

«Мы продолжим работу по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры, энергообеспеченности республики, реализации туристских проектов, созданию новых рабочих мест, строительству жилья», — подтвердил намерения Кумпилов.