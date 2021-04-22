Ереван, , 12:58 — REGNUM В Армении возбудили уголовное дело в отношении главы общины Мегри Мхитара Закаряна после прошедших накануне, 21 апреля, акций протеста против премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом 22 апреля сообщили в следственном комитете Армении.

«Уголовное дело против Закаряна заведено по признакам хулиганства, преднамеренного нарушения общественного порядка, а также применения насилия в отношении представителя власти», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, несколько сотен человек в Сюникской области перекрыли улицы перед кортежем Пашиняна, который планировал посетить регион. Происходили стычки протестующих с полицейскими. В результате Пашинян покинул регион.

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