Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Движение автобусов по части моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону планируется запустить в запланированные сроки. Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

По словам главы ведомства, общественный транспорт по построенному мосту-дублёру поедет уже 29 или 30 апреля. Полностью открыть эту часть путепровода планируется в конце июля.

ИА REGNUM сообщало, что непогода затормозила сроки строительства моста на улице Малиновского. Несмотря на дожди, продолжилось устройство временного проезда, указателей, схемы движения на этом участке.

Напомним, что массовые нарушения при реконструкции моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону выявила прокурорская проверка.

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