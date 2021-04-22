Ярославль, , 13:54 — REGNUM Новые очистные сооружения в Большом селе Ярославской области, построенные по нацпроекту, не начали работать из-за задержки сроков сдачи объекта и бюрократии. Такой вывод можно сделать из ответа департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области и анализа документов, размещенных на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоки текут в Юхоть Ярославское отделение ОНФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проблему обратило внимание ярославское отделение Общероссийского народного фронта. Активисты выехали на место по жалобе местных жителей на то, что канализационные стоки стекают без очистки в реку Юхоть. Рядом находятся новые очистные сооружения, построенные по программе «Оздоровление Волги» национального проекта Экология». Но они не работают. Старые очистные сооружения не работают тоже.

Новые очистные сооружения Ярославское отделение ОНФ

Контракт на работы по строительству сооружений доступен на портале госзакупок. Как следует из него, работы должны были быть завершены до 1 октября 2020 года. Дополнительным соглашением между заказчиком — администрацией Большесельского района ‑ и подрядчиком срок был продлён до 15 ноября. Но и этот срок не был выполнен. Последний акт выполненных работ подписан 30 декабря 2020 года. Казалось бы, с этой даты стоки в Большом селе и должны были начать очищать. Но тут в дело вмешалась бюрократия.

Эксплуатировать новые очистные будет государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал». Которое должно принять объект уже не у строителей, а у заказчика. И этот процесс затянулся. Вот как прокомментировали ситуацию в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области:

«Запланированные на 2019−2020 год работы выполнены в полном объеме и получено разрешения на ввод в эксплуатацию. Администрацией Большесельского муниципального района в марте 2021 года завершены процедуры регистрации прав собственности и направлены необходимые комплекты документов в ДИЗО ЯО для передачи объекта в областную собственность и закрепления его на праве хозяйственного ведения за ГП ЯО «Северный водоканал». Сейчас Северный водоканал ведёт приёмку объекта, в ходе которой в адрес администрации выдан ряд замечаний, которые практически устранены. На понедельник запланирован итоговый комиссионный выход на объект для приемки устраненных замечаний. После этого будет завершена процедура передачи объекта в хозяйственное ведение Северного водоканала и запуск очистных», — сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

Интересно, что старые очистные сооружения эксплуатирует всё тот же «Северный водоканал». В департаменте не пояснили, почему идёт сброс стоков в реку. С этим будет разбираться Росприроднадзор и природоохранная прокуратура, куда написали жалобу активисты ОНФ.

Однако ряд выводов напрашивается уже сейчас. Налицо несогласованность действий областных властей, курирующих нацпроект, местных властей, которые выступают заказчиками работ и госпредприятия, для которого, собственно, эти работы и ведутся. То, что заказчиком выступает районная администрация — крайне нелогично. Ведь областные власти забрали полномочия по водоснабжению и водоотведению себе ещё в 2016 году.

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