Улан-Удэ, , 12:58 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве односельчанина. Преступление произошло 21 апреля в одном из домов села Шигаево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По словам задержанных молодых людей, накануне, 20 апреля они распивали спиртные напитки в гостях у знакомого. В ходе застолья тот рассказал о конфликте с пожилым соседом, на что молодые люди решили разобраться с ним. К двум мужчинам присоединился 14-летний сын хозяина дома.

«Втроем они ворвались в жилище к своей жертве, вывели мужчину на улицу и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо. После чего нападавшие покинули ограду, вернулись к собутыльнику и продолжили употреблять спиртное», — отметили в.

На следующее утро, по версии следствия, подросток решил завершить расправу поджогом дома соседа. Он пробрался в помещение, разлил по полу бензин и поджёг его. Избитый мужчина в это время лежал на кровати.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство. В настоящее время решается вопрос о предъявлении молодым людям обвинения и заключения их под стражу.

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