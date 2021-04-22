Красногорск, , 13:35 — REGNUM С начала 2021 надои молока в Подмосковье увеличились почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 22 апреля сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так за первые 15 недель 2021 года надой в сельхозпредприятиях региона составил 187 тыс. тонн молока. За аналогичный период 2020 года этот показатель составляет 178 тыс. тонн.

«Общий рост поголовья КРС с начала года также увеличился на 1 893 головы и составил 87 492 головы. Прирост относительно прошлого года составил 6,1%», — заявил глава регионального минсельхоза Сергей Воскресенский.

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