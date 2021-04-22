Симферополь, , 12:56 — REGNUM «Огромное» число туристов ожидают в Крыму в туристический сезон 2021 года, об этом 22 апреля на совещании по ходу реализации инфраструктурных проектов заявил глава региона Сергей Аксёнов.

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«Сейчас поедет туристов огромное количество, просто огромное количество. По количеству заявок мы видим, что только аэропорт Симферополь примет шесть миллионов пассажиров в этом году. Это считайте, на 20% уже больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать. И от того, как успешно вакцинацию проведем, зависит, насколько он комфортно пройдет. Все меры должны быть приняты», — заявил Аксёнов.

Всего в Крыму на 22 апреля подтверждено 39 663 случаев коронавируса, выздоровели 36 879 человек, скончались 1175 человек.