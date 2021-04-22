Пермь, , 12:56 — REGNUM В Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 22 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе наблюдаются так называемые коронавирусные качели. Спады заболеваемости чередуются с незначительным ростом суточного показателя. Так, в прошлые выходные (17−18 апреля) зафиксировано по 105 заражений, 19 апреля — 102 факта, 20 апреля — 103 случая, 20 апреля — 102, а 21 апреля — снова 102.

С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксирован 53 631 носитель коронавируса. Выздоровели 38 382 человека. В COVID-центрах находятся 693 пациента. Свободным остается 27,6% коечного фонда от фактически развернутого.

За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли восемь пермяков. Общее число жертв достигло 2102.

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