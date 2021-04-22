Джакарта, , 12:56 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что Южная Корея и Индия готовы помочь в поисках затонувшей подводной лодки, сообщает CNBC Indonesia.

«Другие страны предлагают помощь. Южная Корея и Индия готовы помочь. Мы все молимся за наилучший исход», — заявил министр обороны Индонезии.

Командующий ВС Индонезии Хади Тьяхджанто заявил, что военные продолжат поиск и спасание 53 человек, находящихся на подлодке, задействует все возможности для поиска судна. Цель состоит в том, чтобы вернуть солдат их семьям.

«Давайте вместе помолимся, чтобы все наши друзья, солдаты с судна Nanggala-402, были в безопасности», — заявил Хади Тьяхджанто.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько стран откликнулись и готовы предоставить Индонезии помощь в поисках затонувшей подлодки, включая ВМС Индии.

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