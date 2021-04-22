Сеул, , 13:01 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено выяснить, каким образом мемуары основателя КНДР Ким Ир Сена были изданы в стране, после чего примет необходимые меры. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, восьмитомник «В водовороте века», написанный в 1992 году и описывающий историю жизни Ким Ир Сена с детства до времён Движения за независимость Кореи, поступил на прилавки книжных магазинов.

В министерстве подчеркнули, что публикация данного издания не согласована с правительством.

Отметим, что распространение в Южной Корее любых печатных материалов северокорейского происхождения должно получить одобрение министерства объединения.