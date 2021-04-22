Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM В Свердловской области выявили 119 новых носителей вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 21 апреля 2021 года в области зафиксировали 110 случаев заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 85 270 таких случаев за всё время пандемии COVID-19.

За последние сутки вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Екатеринбурга (45 человек), Алапаевска, Артинского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, поселка Мохнево, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отменили первомайское шествие из-за коронавирусных ограничений, а вот пасхальных празднеств 2 мая они не коснутся.

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