Москва, , 12:54 — REGNUM Каких-либо фактов, свидетельствующих о грубом или жестоком обращении с осужденным блогером Алексеем Навальным в колонии, не установлено. Об этом 22 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она также отметила, что медицинское обеспечение и условия содержания Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, соответствует международным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова сообщила, что состояние здоровья осуждённого блогера Алексея Навального не вызывает серьёзных опасений.

Омбудсмен сообщила, что 20 апреля Навального, который в настоящее время находится в областной больнице во Владимире, посетили четыре гражданских врача и обследовали его состояние.

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