Москва, 22 апреля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Единовременная выплата для школьников в размере 10 тыс. рублей должна быть предоставлена в удобной форме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 апреля на заседании правительства.

Nso.ru Школьники.

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Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина на всех школьников будет единовременно выделено по 10 тыс. рублей, включая детей, которые впервые сядут за парты.

«Нужно, чтобы их родители смогли получить все положенные выплаты максимально удобно. Без лишних заявлений и волокиты», — заявил Мишустин.