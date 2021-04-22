Киев, , 12:53 — REGNUM Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг «Украинской железной дороги» с уровня «B-» до «ССС». Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба этой украинской компании.

В АО «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») пояснили, что такое решение связано с методологией ведущего рейтингового агентства, которая учитывает оставшийся период до погашения долга.

Проще говоря, для компании приближается срок погашения части кредита в пользу АО «Сбербанк». Он наступит 30 мая. Указано также, что ситуацию усугубляет кризис, вызванный пандемией коронавируса.

В «Укрзализныци» намерены выполнить свои обязательства и рефинансировать долг одним из нескольких вариантов. Ранее, в июне 2020 года, предприятие отложило на три года выплату $200 млн долга «Сбербанку Украина».

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