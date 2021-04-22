Москва, , 12:52 — REGNUM Главное в послании президента России Владимира Путина — отсутствие радикализации во внешней политике, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Послание показало, что российское руководство, возможно, чувствует, что вовлечение в дальнейшую эскалацию может укрепить позиции Москвы на международной арене, а может оказаться саморазрушительным.

Кроме того, акцент на внешней политике и военной тематике всегда порождает ощущение периферийности внутренней части послания, которая крайне значима в предвыборный год.

Дерадикализация внешнеполитической риторики позволила обратить большее внимание на социальный акцент.

Здесь понятен целый ряд мер — от поддержки родительства (мне кажется, это более удачный термин, чем «поддержка детей») до инфраструктурных улучшений в сельских территориях и малых городах, путей урегулирования региональных долгов, упоминания экологической повестки.

Одна из задач послания — преодолеть тот дефицит эмпатии со стороны власти, который ощущался гражданами в прошлом году в разгар карантинных мер», — высказал своё мнение Михаил Виноградов.

Как сообщало, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Большой блок был посвящён социальным вопросам.

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