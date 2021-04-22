Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о прямых выплатах больничных из Фонда социального страхования (ФСС), передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без заявления застрахованного лица.

Предусматривается «минимальное участие» страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения. В связи с этим закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы.

Кроме того, закрепляется право фонда принимать по результатам проведенной проверки решение об отказе в назначении и выплате обеспечения по страхованию (об отмене решения о назначении и выплате обеспечения по страхованию) и решение о возмещении страхователем или застрахованным (лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного) излишне понесенных расходов на выплату обеспечения по страхованию.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка.