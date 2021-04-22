Таллин, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием дал четко понять, что оставляет за собой право на жесткие действия в ответ на провокации со стороны зарубежных государств. Об этом председатель комиссии парламента Эстонии Рийгикогу по иностранным делам, член Реформистской партии Марко Михкельсон сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Этим самым он оставил открытой возможность, что именно провокации на Украине могут дать Кремлю возможности для применения военной силы. Или в расшифрованном виде — если Россия хочет расширить агрессию в отношении Украины, ничто её не остановит», — написал он.

Политик даже предположил, что Россия якобы в поиске таких «провокаций поступит, как нацистская Германия в 1939 году в отношении Польши».

Комментируя остальную часть речи президента России по внешнеполитическим вопросам, Михкельсон отметил: «Мы имеем дело с обманным манёвром, целью которого являются одновременно и успокоение Запада, и его запугивание. Кремль благодаря таким речам хотел бы обезопасить себя от проактивного поведения Запада».

Президент России Владимир Путин обратился 21 апреля с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж».