Ставрополь, , 12:51 — REGNUM В Ставропольском крае кампания по вакцинации населения от COVID-19 набирает обороты. К 22 апреля уже пришли на прививочные пункты около 174 тыс. жителей края. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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«Прививочная кампания на сегодня охватила почти 174 тысячи человек, из них свыше 98 тысяч уже получили оба компонента вакцины», — написал он в своем Instagram.

Напомним, в крае уже создано 92 пункта вакцинации. В ближайшее время их число будет увеличено до 107. Ежедневно в них прививаются до 20 тыс. ставропольчан. Край лидирует среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по числу привитых граждан.

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