Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регистрации недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Законопроект упрощает для граждан реестровые операции с недвижимостью. Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в многофункциональный центр с кипой бумаг. Также законопроектом сокращаются сроки регистрации договоров долевого участия», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для органов госвласти и местного самоуправления устанавливается обязанность представлять документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав только в электронном виде.

Одновременно устанавливается запрет на создание интернет-сайтов, программ и приложений, посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.

Собственник объекта недвижимости получает право посредством использования личного кабинета представлять в форме электронных документов в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав, возникающих, изменяющихся, прекращающихся или переходящих к другому лицу на основании сделки, заключенной в отношении объекта недвижимости, принадлежащего правообладателю. Заключение такой сделки может осуществляться с применением примерных условий соответствующих договоров, разработанных органом регистрации прав, размещенных на официальном сайте и опубликованных в печати, отмечают в правительстве.

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