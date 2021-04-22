Москва, , 12:50 — REGNUM Под словами о бесконфликтном пространстве, сказанными в ходе послания Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин напомнил об ответственности ядерных держав. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, президент еще раз подчеркнул актуальность инициативы и особую ответственность, которую ядерные державы несут, и актуальность инициативы по проведению саммита «четвёрки», — сказал Песков.

По его словам, ранее российский лидер формулировал ключевую задачу такого возможного саммита с тем, чтобы «хотя бы сформулировать те угрозы, которые перед нами стоят, и основные подходы, которыми следует руководствоваться в поисках решений и ответов на существующие вызовы».