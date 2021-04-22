Таллин, , 12:50 — REGNUM В проекте государственной бюджетной стратегии на 2022−2023 годы предусмотрено сокращение расходов всех госучреждений на 5,2%. Об этом сообщил postimees. ee со ссылкой на министерство финансов страны.

По данным издания, сокращения бюджета коснутся и военных расходов. Если правительство утвердит новую стратегию, военный бюджет Эстонии в 2022 году сократится с 585 млн евро (данные за 2019 год, которые и будут взяты за основу расчетов) примерно на 30 млн евро до 555 млн евро.

Итоговая величина после сокращений позволит сохранение этих расходов на уровне 2% ВВП страны, как того требуют новые стандарты НАТО. Предложение сократить расходы на оборону прозвучало в Эстонии на уровне минфина впервые.

Министр финансов, представительница Реформистской партии, Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что государственная бюджетная стратегия является совместным решением правительства и должна быть одобрена не позднее конца апреля нынешнего года.