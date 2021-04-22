Киев, , 12:49 — REGNUM Украинское АО «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»), монополист в сфере железнодорожных перевозок страны, выпустило пресс-релиз, в котором отчетливо звучат нотки паники. Компания сообщает, что движение составов может остановиться уже через четыре дня, так как будут полностью исчерпаны имеющиеся запасы дизельного топлива.

К дефициту топлива на Украине привела непродуманная налоговая и внешняя политика правительства, отметили в Институте РУССТРАТ. Киевские власти попытались спасти бюджет страны с помощью повышения акцизов на бензин, что привело к резкому подорожанию этого вида топлива — только с начала года стоимость увеличилась на 5%. И без того небогатые автолюбители стали массово переходить на машины с дизельными двигателями. Импорт автомобилей на «дизеле» удвоился за последние шесть месяцев.

Стоимость тяжёлого топлива на фоне резко возросшего спроса также поднялась, это привело к тому, что заключенные долгосрочные контракты начали срываться. Цена дизельного топлива увеличилась почти на 15% с 23,7, тысяч грн. до 27,2 тысяч грн. за тонну, поэтому три из четырех победителей тендеров отказались подписывать контракт. Последние два активных контракта железнодорожников на поставку 10 тысяч тонн дизеля также были сорваны исполнителем, указавшем на «внеплановый рост цен на рынке».

Сейчас руководство «Укрзализныця» надеется на киевские власти, которые могут выделить топливо из госрезерва. В Институте РУССТРАТ напомнили, что объемы зарезервированного Украиной топлива неизвестны, а значит подобные надежды могут не оправдаться.

Проблемы в топливно-энергетическом комплексе страны начались после Майдана, когда новые власти активно взялись за разрушение связей с Россией. Происходящее наглядно подтверждает, что русофобия стоит очень и очень дорого, резюмировали в РУССТРАТ.