Новосибирск, , 12:49 — REGNUM В Новосибирске у части традиционных мероприятий в День Победы изменится формат — некоторые перенесут в онлайн, некоторые отменят вовсе. При этом парад Победы в этом году состоится. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В городской администрации уточнили, что в параде Победы будут задействованы более 50 единиц военной техники, шесть единиц авиационной техники, 2112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Наблюдать за парадом с трибун смогут только ветераны и их сопровождающие. 75 ветеранов рассадят в шахматном порядке. Горожанам же рекомендуют наблюдать за парадом дома с экранов телевизоров, в социальных сетях и на сайтах СМИ.

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году состоится в онлайн-формате. Концертной программы, приуроченной к празднованию Дня Победы, не будет. Салют, по словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой, прогремит 9 мая в 22:00 на Михайловской набережной.

Кроме того, в этом году Новосибирск будет отмечать День Победы в статусе «Города трудовой доблести» и 9 мая в 15:00 на площади Калинина, где будет установлена памятная стела в честь этого события, состоится закладка камня.