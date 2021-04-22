Калуга, , 13:02 — REGNUM Итоги конкурса студенческих работ «Моя Калуга — вектор в будущее» подвели сегодня, 22 апреля.

В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ Пресс-служба Городской думы Калуги

В составе жюри оценили представленные работы глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов, руководители РАНХиГС, представители министерства природных ресурсов и экологии и ГБУ «Дирекция парков».

«Депутаты Городской думы внимательно относятся к молодёжным проектам, нам хочется, чтобы молодёжь активно участвовала в общественно-политической жизни нашего города, — обратился к участникам конкурса Юрий Моисеев. — У вас есть свежее видение, вы изучаете опыт других стран и регионов. Город — живой организм, он должен постоянно развиваться, нужны новые идеи и предложения. У активных и творческих представителей молодого поколения сейчас есть все возможности для самореализации, вы можете и должны принимать участие в развитии Калуги»

В 2021 году конкурс «Моя Калуга — вектор в будущее» посвящён вопросам экоурбанистики.

В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ Пресс-служба Городской думы Калуги

Студенты Калужского филиала РАНХиГС, Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Калужского коммунально-строительного техникума» представили девять проектов, пять из которых вышли в финал.

Авторы проекта «Воздушный поиск» разработали мобильную систему автономного наблюдения за объектами, экологического мониторинга и мониторинга потенциальных чрезвычайных ситуаций. Используется нейронная сеть, внедрённая на беспилотник, оснащённый камерами и тепловизором. Система анализирует данные и предлагает решения по экобезопасности объекта, также может использоваться для выявления фактов браконьерства. Партнёром проекта является национальный парк «Угра».

Проектом благоустройства территории Комсомольской рощи предусмотрено обустройство дорожно-тропиночной сети, озеленение узловых центров, установка скамеек, урн и стендов с информацией о животных и растениях Калужской области.

В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ Пресс-служба Городской думы Калуги

Проект «Плавучий бассейн» предусматривает создание на Оке плавающей платформы из металлопластиковых блоков размерами 30 на 12 метров. На платформе разместятся две чаши бассейна для взрослых и детей. Также проектом планируется благоустройство прилегающей территории набережной.

Основная идея проекта благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума заключается в создании зоны отдыха и досуга студентов.

В проекте «EcoGenius» авторы разработали настольную интерактивную экологическую игру, направленную на повышение экологической грамотности подрастающего поколения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде.

По результатам конкурса первое место досталось проекту экологической игры «EcoGenius»; второе место — проекту «Воздушный поиск»; третье место — проекту благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума.

«Участники конкурса показали высокий уровень знаний и творческий подход, подготовив интересные проекты в таких сферах, как экология, благоустройство, рекреация, просвещение. Желаю вам дальнейших успехов и новых идей. Городские власти изучат предложенные проекты и постараются поддержать лучшие из них», — подытожил Юрий Моисеев.

Победителям и участникам конкурса были вручены призы и дипломы.

«Не останавливайтесь на достигнутом, за вами — будущее нашего города», — напутствовал финалистов Александр Иванов.