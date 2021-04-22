Калуга, 22 апреля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Итоги конкурса студенческих работ «Моя Калуга — вектор в будущее» подвели сегодня, 22 апреля.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ

В составе жюри оценили представленные работы глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов, руководители РАНХиГС, представители министерства природных ресурсов и экологии и ГБУ «Дирекция парков».

«Депутаты Городской думы внимательно относятся к молодёжным проектам, нам хочется, чтобы молодёжь активно участвовала в общественно-политической жизни нашего города, — обратился к участникам конкурса Юрий Моисеев. — У вас есть свежее видение, вы изучаете опыт других стран и регионов. Город — живой организм, он должен постоянно развиваться, нужны новые идеи и предложения. У активных и творческих представителей молодого поколения сейчас есть все возможности для самореализации, вы можете и должны принимать участие в развитии Калуги»

В 2021 году конкурс «Моя Калуга — вектор в будущее» посвящён вопросам экоурбанистики.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ

Студенты Калужского филиала РАНХиГС, Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Калужского коммунально-строительного техникума» представили девять проектов, пять из которых вышли в финал.

Авторы проекта «Воздушный поиск» разработали мобильную систему автономного наблюдения за объектами, экологического мониторинга и мониторинга потенциальных чрезвычайных ситуаций. Используется нейронная сеть, внедрённая на беспилотник, оснащённый камерами и тепловизором. Система анализирует данные и предлагает решения по экобезопасности объекта, также может использоваться для выявления фактов браконьерства. Партнёром проекта является национальный парк «Угра».

Проектом благоустройства территории Комсомольской рощи предусмотрено обустройство дорожно-тропиночной сети, озеленение узловых центров, установка скамеек, урн и стендов с информацией о животных и растениях Калужской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге подвели итоги конкурса студенческих работ

Проект «Плавучий бассейн» предусматривает создание на Оке плавающей платформы из металлопластиковых блоков размерами 30 на 12 метров. На платформе разместятся две чаши бассейна для взрослых и детей. Также проектом планируется благоустройство прилегающей территории набережной.

Основная идея проекта благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума заключается в создании зоны отдыха и досуга студентов.

В проекте «EcoGenius» авторы разработали настольную интерактивную экологическую игру, направленную на повышение экологической грамотности подрастающего поколения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде.

По результатам конкурса первое место досталось проекту экологической игры «EcoGenius»; второе место — проекту «Воздушный поиск»; третье место — проекту благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума.

«Участники конкурса показали высокий уровень знаний и творческий подход, подготовив интересные проекты в таких сферах, как экология, благоустройство, рекреация, просвещение. Желаю вам дальнейших успехов и новых идей. Городские власти изучат предложенные проекты и постараются поддержать лучшие из них», — подытожил Юрий Моисеев.

Победителям и участникам конкурса были вручены призы и дипломы.

«Не останавливайтесь на достигнутом, за вами — будущее нашего города», — напутствовал финалистов Александр Иванов.