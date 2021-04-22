Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии сегодня, 22 апреля, начинают принимать заявки для участия в аукционе по продаже транспортных средств, в том числе трёх автомобилей представительского класса, которые находятся в собственности республики. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовало региональное министерство экономики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги выставляют девять транспортных средств, каждый идёт отдельным лотом. Собственником является Чувашия, продавцом заявлено министерство экономического развития и имущественных отношений республики.

Власти продают три иномарки. Это легковой автомобиль Mercedes-Benz S 2007 года выпуска с начальной ценой в 852 тыс. рублей (шаг аукциона — 42,6 тыс. рублей), а также два легковых автомобиля Volkswagen Phaeton 2012 года выпуска с начальной ценой 847 тыс. рублей (шаг аукциона — 42,3 тыс. рублей).

Отметим, что Mercedes-Benz находится в Москве в полномочном представительстве Чувашии при президенте России, а Phaeton — в Чебоксарах на автобазе администрации главы республики.

Кроме того, выставлены на торги автомобиль ГАЗ-3102 (2002 год выпуска), три «больничные» машины — ВАЗ-21 099 (2004 года выпуска), санитарный УАЗ-39 629 (2002 год выпуска) и УАЗ-315−12 (1996 года выпуска). Также продаются ГАЗ-САЗ-3507 (1988 года выпуска) и катер «Амур-М» (1980 года выпуска), которые были на балансе республиканской поисково-спасательной службы.

Заявки для участия в аукционе начнут принимать 22 апреля, итоги будут подведены 27 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, две иномарки Volkswagen Phaeton закупались в 2012 году за 8,3 млн рублей. Максимальная мощность двигателя — не менее 335 лошадиных сил, объем двигателя — 4,2 литра.

Напомним, в 2020 году в Чувашии приобрели легковой автомобиль Genesis G80 для «обслуживания главы Чувашской Республики». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 203 500 рублей.

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