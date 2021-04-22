Брюссель, , 12:48 — REGNUM Европейский союз готов восстановить с Россией двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия и предлагает Москве также пойти на сближение в этом вопросе. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о настоятельном предложении России иностранным партнерам «обсудить вопросы глобальной стабильности», Стано подчеркнул, что Евросоюз упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения.

«Мы ведём диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», — цитирует ТАСС представителя внешнеполитической службы ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия «как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил» предлагает обсудить партнёрам из других стран обеспечение глобальной стабильности.

По его словам, предметом для переговоров может стать «создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности». При этом речь идёт не только о стратегическом вооружении, но и всех наступательных и оборонительных системах.

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