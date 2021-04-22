Москва, 22 апреля 2021, 12:47 — REGNUM Размер выплаты для детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, превысит 5,5 тыс. рублей. Об этом 22 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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«Уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из неполных семей будет назначаться специальная выплата свыше 5,5 тыс. рублей», — сказал он.
Он поручил в подготовке целостной системы мер помощи для семей с детьми подготовить отдельные виды помощи для тех семей, где ребёнка воспитывает только один родитель.
Ранее сообщалось, что средний размер выплаты в зависимости от региона составит 5650 рублей.