Москва, , 12:47 — REGNUM Ситуация с готовившимися госпереворотом в Белоруссии и покушением на президента страны Александра Лукашенко никак не влияют на темпы интеграции двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства — это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран — это совсем другая реальность. Это та реальность, в которой нам жить еще долго, и к этому нужно привыкать», — сказал Песков.

По его словам, сотрудничество и противодействие внешним угрозам крайне важно «в интересах народов» России и Белоруссии.