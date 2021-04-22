Ташкент, , 12:46 — REGNUM Посол Таджикистана Содик Имам завершает свою миссию в Ташкенте, сообщили 22 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Глава МИД республики Абдулазиз Камилов принял таджикистанского посла. Собеседники обсудили двусторонние отношения, а также практические вопросы реализации достигнутых ранее соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Таджикистан прибыла делегация Узбекистана. Стороны приступили к подготовке проектов документов, которые планируется подписать в рамках визита узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в Душанбе.

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