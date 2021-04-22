Минск, , 13:14 — REGNUM Посол США, которая находится в Литве, не будет иметь к Белоруссии никакого отношения. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя информацию о том, что новый американский посол в Белоруссии Джули Фишер будет временно находиться в Литве.

«Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь», — приводит его слова ТАСС.

Также Глаз уточнил, что на данный момент у белорусских властей по этому поводу нет никакой официальной информации, «а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно».

«Будет больше ясности — можно будет говорить более предметно. Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы», — сказал он.

Отметим, 21 апреля замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Джули Фишер, которая не получила белорусскую визу, может получить аккредитацию в Вильнюсе.