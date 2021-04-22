Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбурге представители компании ООО «ЗападноАбдулино» не допустили на площадку скандального котлована чиновников мэрии, сотрудников МЧС и судебных приставов, которые прибыли с целью проверки исполнения судебного решения, сообщаетГТРК-Оренбург.

В результате в отношении компании составлен административный протокол. Как отметили в УФССП по региону, должнику грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Оренбургской области в октябре 2020 года вынес решение о ликвидации части подземного блока А на улице Советской, что граничит со зданием Дома офицеров, обязав ООО «Западно-АбдулинО» засыпать котлован. А в марте 2021 года мэрия заявила о том, что участок, где расположен долгострой, изымут и пустят с молотка с начальной ценой в 58,9 млн рублей.

Напомним, торгово-административный комплекс «Атриум» начали строить в центре города в 2002 году. Дальше котлована реализация проекта не продвинулась.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальный долгострой в Оренбурге выставят на торги за 58,9 млн рублей