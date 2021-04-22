Нальчик, , 12:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии смертность от осложнений после COVID-19 выросла до 439 человек. За прошедший день в регионе скончались еще два пациента, сообщили 22 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

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Новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки 28. Общее количество носителей опасной инфекции составило в Кабардино-Балкарии 23 558 человек. И них врачам удалось вылечить 22 671 пациента, в том числе 31 из них выписан за прошедшие сутки.

В настоящее время остаются в ковидных госпиталях 195 пациентов, среди них есть лица как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на него. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента.