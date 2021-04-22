Москва, , 12:44 — REGNUM Прогнозы Минэкономразвития РФ о росте реальных доходов населения в 2021 году, а также в 2022 и 2023 годах можно рассматривать как попытку повлиять на экономические ожидания потребителей и инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Такие прогнозы надо рассматривать как попытку государства воздействовать на экономические ожидания потребителей и инвесторов и донести до общества сигнал о том, что власти контролируют ситуацию и непременно обеспечат экономический рост и рост доходов, — сказал Комолов. — Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что после того, как мы выйдем из пандемии, реальные доходы вырастут. Эффект восстановительного роста работает почти всегда. И первый год какой-то позитив статистика выдавать будет. А вот что произойдет на второй и третий годы после окончания острой фазы кризиса? Внутренних предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону я не вижу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало, что реальные доходы жителей РФ вырастут на 3% в 2021 году, на 2,4% — в 2022 году и на 2,5% — в 2023 году.

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