Песков рассказал об ответе Путина Зеленскому по встрече в Донбассе
Москва, 22 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в курсе обращения президента Украины Владимира Зеленского с предложением встретиться на территории Донбасса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зеленский отправляется на Донбасс
«Да, президенту [РФ Владимиру Путину] доложено [об обращении Зеленского]», — сказал Песков.
По его словам, в случае, если Путин «посчитает необходимым, он ответит сам» на письмо украинского лидера.