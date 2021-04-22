Москва, 22 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в курсе обращения президента Украины Владимира Зеленского с предложением встретиться на территории Донбасса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский отправляется на Донбасс

«Да, президенту [РФ Владимиру Путину] доложено [об обращении Зеленского]», — сказал Песков.

По его словам, в случае, если Путин «посчитает необходимым, он ответит сам» на письмо украинского лидера.