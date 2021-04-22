Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Компания Bremach, которая в 2020 году сообщила о выходе на авторынок США внедорожника УАЗ «Патриот» под названием Taos, обнародовала подробности об автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, компания отказалась от наименования Taos для американской версии УАЗ «Патриот», поскольку под этим названием уже представлена модель Volkswagen. В связи с этим в США УАЗ «Патриот» получит наименование Bremach 4×4.

Кроме того, изменилась силовая установка российского внедорожника. Вместо 2,7-литрового двигателя, идущего в паре с шестискоростным «автоматом» Punch Powerglide 6L50, модель получит восьмицилиндровый мотор, который будет агрегатироваться с пятиступенчатой механической трансмиссией со сцеплением от компании LUK. Пока характеристики двигателя не сообщаются.

Также американская версия получит широкий набор опций, в который войдут защита на бак, двигатель и коробку, трубчатые элементы на пороги и бампер, экспедиционный багажник и многое другое.

Максимальная версия Bremach 4×4, по предварительной информации будет составлять 26 тыс. 405 долларов (около 2 млн 030 тыс. рублей).

Ранее УАЗ представил новый многофункциональный фургон на основе УАЗ «Профи» c двухрядной кабиной.

Читайте также: УАЗ представил версию «Патриот» для почтовой службы