Москва, , 12:43 — REGNUM Так как экономический блок правительства РФ не собирается переходить к политике роста, то, стало быть, спад будет продолжаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил экономист Михаил Хазин.

«Политику государства придется менять. Причина смены состоит в том, что у нас мало того что экономический спад, так он еще будет ускоряться из-за спада в мировой экономике, — сказал Хазин. — И по этой причине надо переходить к политике экономического роста. Нынешнее руководство экономического блока этого делать не будет. Поэтому спад будет продолжаться. А если оно будет заменено, то может начаться экономический рост. Поэтому ответ на вопрос о том, какими будут реальные доходы граждан, определяется не в экономической сфере, а в политической».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов граждан РФ в ближайшие три года.

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