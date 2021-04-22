Уфа, , 12:57 — REGNUM Пятерых жителей Башкирии признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в конце 2018 — начале 2019 года фигуранты уголовного дела возрасте от 22 лет до 41 года начали осуществлять свою деятельность через интернет-магазин по продаже наркотических средств. Они распространяли наркотики в Уфе через тайники-закладки, а оплату получали через электронные платежные системы.

В 2019 году стражи порядка пресекли их противоправную деятельность. В результате было изъято свыше 2,5 кг наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет». Свою вину фигуранты уголовного дела признали частично.

«Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 7 лет до 12 лет с отбыванием в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину осудили за переброс наркотиков через забор колонии.