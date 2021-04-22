Улан-Удэ, , 12:43 — REGNUM В Бурятии за две недели с 5 по 19 апреля зафиксировали повышение средних цен на бензин и дизельное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата по итогам мониторинга.

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Так, лидером по росту цен за две недели стал бензин марки АИ-95, который подорожал на 21 копейку до 47,7 рубля за литр. Дизтопливо стало дороже на 19 копеек и теперь стоит на заправках в среднем 51,92 рубля.

Стоимость самого доступного бензина марки АИ-92 достигла 45,25 рубля (+14 копеек за две недели), АИ-98 можно купить за 53,35 рубля (+13 копеек).

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