Москва, 22 апреля 2021, 12:43 — REGNUM Правительство подготовит целостную систему мер поддержки семей, заявил 22 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»
Он поручил уже сегодня начать проработку поручений президента, данных во время послания к Федеральному собранию, подготовив необходимую для этого нормативную базу.
По словам Мишустина, речь, прежде всего, касается помощи семей с детьми.
«Правительство подготовит целостную систему мер их поддержки», — сказал он.